Olgunharputlu ve Bozlak’tan Kabakcı’ya ziyaret

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu ve Ufka Yolculuk Kayseri İl Sorumlusu Hüseyin Bozlak, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Mustafa Olgunharputlu, bu yıl 9.su düzenlenecek olan Ufka Yolculuk Yarışmasıyla ilgili bilgi verdi. Olgunharputlu, “2013 yılından bu yana Server Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik yapılan ve “Kaybedeni Olmayan” yarışma Ufka Yolculuk bu yıl 9. kez düzenleniyor. Sağduyulu Yaşam merkezinden hareketle bu yılın konusu olarak “Sağlıklı Yaşam” başlığı seçilen yarışmada katılımcılar üç kategoride hazırlanan eserlerden sorumlu olacak.

18 Ocak 2021 saat 20.00 itibari ile kayıt almaya başlayan Ufka Yolculuk yarışması her şeyden önce doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamayı, okuma alışkanlığını geliştirmeyi; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.

“Sağlıklı yaşam için oku, sağlıklı yaşamı seç ve sağlıklı yaşam için harekete geç” parolası ile tüm genç ve çocukları davet eden Ufka Yolculuk ekibi bugün ve yarın için güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Tüm açılarıyla sağlıklı yaşama yeni bir pencereden bakmak isteyen katılımcılar, yarışma ile ilgili detaylı bilgilere Ufkayolculuk.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilirler.

Yarışma için son kayıt tarihi ise 12 Nisan Pazartesi olarak açıklandı.

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