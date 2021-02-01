Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) HES Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminin son gününde defans oyuncusu Nehuén Paz ile orta saha oyuncusu Besard Sabovic'i transfer etti.Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminin son gününde İsveçli orta saha oyuncusu Besard Sabovic ve Arjantinli defans oyuncusu Nehuén Paz ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Besard Sabovic. Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş Geldin Nehuén Paz. Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuén Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-01 16:31:41



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