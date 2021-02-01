Kayserispor, Paz ve Sabovic'i açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Paz ve Sabovic'i açıkladı

İHA

Kayserispor, Paz ve Sabovic'i açıkladı

Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile sözleşme yaptı.
Süper Lig'in 2.yarısına galibiyetle başlayarak moral depolayan ve ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Kadrosuna Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Anton Maglica, Karlo Muhar, Melik Okutan ve Kevin luckassen'i katan sarı kırmızılılar son olarak Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada stoper futbolcu Paz ile ilgili olarak "Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuen Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" cümleleri kurarken Sabovic ile ilgili olarak da "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Belediye Meclisinden esnafa müjdeli haber
YEREL HABERLER Kocasinan Belediye Meclisinden esnafa müjdeli haber
Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye
YEREL HABERLER Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya ...
Olgunharputlu ve Bozlak’tan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Olgunharputlu ve Bozlak’tan Kabakcı’ya ziyaret
Kayseri’de tarihi eser kaçakçısı 3 şahıs operasyon ile yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de tarihi eser kaçakçısı 3 şahıs operasyon ...
Develi’de DSİ Bölge Müdürlüğüyle yatırımlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Develi’de DSİ Bölge Müdürlüğüyle yatırımlar ...
Talas’ta 300 bin liralık geri dönüşüm
YEREL HABERLER Talas’ta 300 bin liralık geri dönüşüm
11.Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes GSK Kış Erciyes Zirve Tırmanışı
YEREL HABERLER 11.Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes GSK Kış ...
Melikgazi’nin parklarında çocuklar çok mutlu
YEREL HABERLER Melikgazi’nin parklarında çocuklar çok mutlu
Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı
Büyükşehir tüm kapalı yolları ulaşıma açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir tüm kapalı yolları ulaşıma açtı
Kayserispor-Alanyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçını Atilla Karaoğlan ...
TÜBİTAK ve TÜBA’dan Ödül Alan Öğretim Üyeleri Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti
YEREL HABERLER TÜBİTAK ve TÜBA’dan Ödül Alan Öğretim Üyeleri Rektör ...
Haftasonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyan Melikgazililere Teşekkür
YEREL HABERLER Haftasonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyan ...
İdrar yolu iltihaplanmasına Probiyotik ve Craberry önerisi
YEREL HABERLER İdrar yolu iltihaplanmasına Probiyotik ve Craberry ...
Beydeğirmeni'nde metan gazı ile elektrik üretilecek
YEREL HABERLER Beydeğirmeni'nde metan gazı ile elektrik üretilecek
Kültepe'de Bakır-Taş (Kalkolitik) Devri'ne ait kalıntılara ulaşıldı Kültepe'de Mezopotamya’daki en büyük idol grubu bulundu Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Bakır-Taş devrine ilişkin verilere ulaşmak heyecanlı oldu" "Anadolu'da kadın 5 bin yıl önce de saygı gören bir bireydi"
YEREL HABERLER Kültepe'de Bakır-Taş (Kalkolitik) Devri'ne ait ...
Ali Baktır: “İncesu OSB son 10 yılda önemli büyüme sağladı”
YEREL HABERLER Ali Baktır: “İncesu OSB son 10 yılda önemli büyüme ...
Erciyes'te mahsur kalan 100 turist JAK ekiplerince kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes'te mahsur kalan 100 turist JAK ekiplerince ...
Masa Tenisi Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı
YEREL HABERLER Masa Tenisi Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı
Covid-19 aşı uygulamasının 1. aşamasında Kayseri'de 36 bin kişi aşılandı İşte Kayseri'de Aşı Uygulanacak Grup Sırası
YEREL HABERLER Covid-19 aşı uygulamasının 1. aşamasında Kayseri'de ...
Kayserispor'a Hollandalı forvet
YEREL HABERLER Kayserispor'a Hollandalı forvet
46 yıllık turşucudan yumurtadan balığa tam 90 çeşit turşu Koronavirüse karşı turşularını kapaklı bardaklarda satıyor
YEREL HABERLER 46 yıllık turşucudan yumurtadan balığa tam 90 çeşit ...
Tomarzalı Proje Uzmanından ‘Kayseri İlçeleri Kültür Turu’ proje önerisi
YEREL HABERLER Tomarzalı Proje Uzmanından ‘Kayseri İlçeleri Kültür ...