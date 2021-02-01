Araçtan düşen kadın ezilme tehlikesi geçirdi

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Kayseri'de seyir halindeki araçtan düştüğü ileri sürülen bir katın ezilme tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Kaykop mevkiinde 28 yaşındaki A.Ş.'nin seyir halindeki 38 D 8300 plakalı araçtan düştüğü ileri sürüldü. Yolda ezilme tehlikesi geçiren ve yaralanan A.Ş., ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekiplerince alınarak Kayseri Şehir Hastanesi travma bölümüne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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