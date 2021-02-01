Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna takviye yaptı. Sarı Kırmızılılar, Glory Johnson ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki ABD’li pivot Glory Johnson’u kadrosuna kattı.

Son olarak Macaristan'ın Sopron Basket takımında forma giyen 191 cm boyundaki tecrübeli oyuncu Glory Johnson bir kaç gün içerisinde Kayseri’ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bellona Kayseri Basketboldan yapılan açıklamada, “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Sopron Basket forması giyen Glory Johnson ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz” denildi.

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