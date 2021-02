Pandemi, Dijital Bağımlılık, Obezite ve Baş ağrıları

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Per Pandemi nedeniyle evde kalan çocukların dijital bağımlılık, hareketsizlik ve obezite nedeniyle baş ağrısı ile bulgu veren psödotumor serebri hastalığının artmaya başladığını ifade etti.

Yaklaşık 10 aydır eve kapanmak zorunda kalan çocukların Telefon, Tablet, televizyon gibi 3T dijital bağımlılığı ve hareketsizlik nedeniyle kilo almaları, dışarı çıkamayıp enerjilerini boşaltamamaları nedeniyle stres altına girmeleri ve kendi iç dünyalarına dönmeleri kaygı üretmeleri sorunları artırmaktadır diyen Prof. Dr. Per, “Özellikle Pandemi döneminde ev içi hareketsizlik ve stres nedeniyle baş ağrıları artan bir şekilde problem olmaya devam etmektedir” dedi.

Bu konuda açıklama yapan Prof. Dr. Per. “Çocuklarda baş ağrılarının önemli nedenleri arasında migren, gerilim tipi baş ağrıları, epileptik baş ağrıları, hipertansiyona bağlı baş ağrıları yanında özellikle hareketsizliğe, strese, 3T dijital bağımlılığa bağlı ortaya çıkan obezite nedeniyle artan kafa içi basınç artışı nedeniyle göz sinirlerinin etkilenmesi de önemli baş ağrısı nedenlerinden birisidir” diye konuştu.

Prof Dr Hüseyin Per, 3T Dijital bağımlılık ve pandemi nedeniyle ortaya çıkan stres ve aşırı hareketsizlik ve sık beslenmeye bağlı ortaya çıkan obezite özellikle kafa içi basıncını artırarak göz sinirlerini etkilemekte olup ortaya çıkan psödotumor serebri denilen klinik tablo gittikçe artan oranda görülmeye başlanmıştır diyerek önemli bir tehlikenin altını çizdi.

Psödotümör serebri sendromu, beyin omurilik sıvı bileşimi normal, beyin içi yer kaplayıcı lezyon, enfeksiyon ya da hidrosefali olmadan, kafa içi basınç artışıyla karakterize, 6. Kraniyal sinir felci dışında lokalize nörolojik defisite yol açmayan bir hastalıktır diyen Prof. Per, “Kafa içi basınç artışına bağlı baş ağrısı, çift görme, görme kaybı, baş dönmesi, bulantı kusma, kulakta çınlama gibi semptomlar gelişebilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Per Şiddetli baş ağrısı, ağır olgularda görme problemleri, baş dönmesi bulguları ile hastanelere başvuran psödotumor serebri olguları hızlı kilo alan özellikle kız çocuklarda pandeminin önemli sorunlarından olmaya devam ettiğini belirtti.

Çocukları özellikle ergenlik döneminde obeziteden korumak için elektronik medya tablet telefon ve internetten uzak durulması sağlanmalıdır diyen Prof. Dr. Per, Azalmış fiziksel aktivite ve artmış elektronik medya tüketimi obeziteyi artırmaktadır dedi. Sözlerine yaklaşık 9 aydır kapalı olan okulların aşılama ile birlikte hızla açılması ve çocukların harekete kavuşmaları önerisiyle bitirdi.

