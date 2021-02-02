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Kayseri'de iki ilçenin 'gilaburu' rekabeti

DHA

Kayseri'de iki ilçenin 'gilaburu' rekabeti


Yasin DALKILIÇ-Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetişen 'gilaburu meyvesi' iki ilçede rekabete neden oldu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, gilaburunun coğrafi işaret belgesinin Bünyan'a ait olduğunu söylerken, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise "Gilaburu Akkışla'da yenir ve içilir" dedi.
Kayseri'nin Gesi, Bünyan ve Akkışla ilçeleri ile çevre ilçelerde yetişen gilaburu meyvesi, ekim ayının ilk haftasında hasadı yapılıyor. Ardından salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Gilaburu, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla eczanelerde takviye edici gıda olarak da satılıyor.
'BÜNYAN AKKIŞLA'DAN ÖNCE BELGEYİ ALDI'
Gilaburu meyvesi iki ilçe arasında rekabete neden oldu. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Coğrafi işarete sahip olan Akkışla gilaburusu, gerek iklimi ve bitki örtüsünden dolayı gerekse de ilçemize has kesdoğan suyundan dolayı daha lezzetli aromaya sahiptir. Şifası kanıtlanmıştır. Gilaburunun anavatanı Akkışla'dır. Her zaman dediğimiz gibi gilaburu Akkışla´nındır" dedi.
Twitter'dan Akkışla Belediye Başkanı Arslan'a yanıt veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Ayhan Başkanım bu konuyu daha önce konuşmuş, tatlıya bağlamıştık. 1987 yılına kadar bir parçamız olan Akkışla'mızı gönülden seviyoruz. Ancak tüm kamuoyu gilaburunun merkezini biliyor. Arama motoruna sadece gilaburu yazmanız kafi Ayhan Başkanım" ifadelerini kullandı.
'AKKIŞLA İLE TATLI BİR REKABETİMİZ VAR'
DHA'ya konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, gilaburunun Kayseri için değerli olduğunu söyleyerek, "Kayseri içinde en çok üretimi olan ilçelerin başında Bünyan gelir. Akkışla ile de tatlı bir rekabet halindeyiz. Akkışla ilçemiz daha önce Bünyan'dan kopma bir ilçe olduğu ve kimliğinde Bünyan yazdığı için bizi her zaman mutlu ediyor. Gilaburu genel olarak ekim, kasım ayında hasat olur. İnsanlar bahçelerinde yetiştirdiği gilaburuyu toplama merkezlerimize getirir. Salamura haline getirildikten sonra kış ayında tüketimi yapılır. gilaburuya bütün olarak bakmak gerekirse Kayseri'nindir. Kayseri'den sonra da en çok yetişen yer Bünyan'dır. Gilaburu ile ilgili Coğrafi İşaret Belgemizi de aldık. Bünyan, Akkışla'dan önce belgeyi aldı" dedi.
'GİLABURU AKKIŞLA'DA YENİR VE İÇİLİR'
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise, "Akkışla'mızın gilaburu üretim miktarı bin tondur. Gilaburu salamura olarak muhafaza edilir. Gilaburu yenilerek ve suyu içilerek tüketilir. Coğrafi işaretini aldık. Her öğün içilebilir. İlçemizde koronavirüsün ilacı diyoruz. gilaburuya Bünyan Belediyesi sahip çıkmaz. Çıkmamasın sebebi, bizim ilçemiz daha önceden Bünyan'a bağlıydı. Özkan Başkanımın aklı da eski dönemde kalmış. Şu an Akkışla'mız artık bir ilçe. O zaman Gilaburu Akkışla'mızındır. Biz Bünyan ve Akkışla'yı seviyoruz. Gilaburu Akkışla'da yenir ve içilir" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Özer KAYA
2021-02-02 11:47:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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