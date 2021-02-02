Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden



Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Sarıoğlan ilçesinde gece 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, bazı evlerde çatlaklar oluştu. Vali Şehmus Günaydın, "Vatandaşlarımızın şu ana kadar ilgili kurumlara ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarmamız köylerimizde muhtarlarımızla temas halindeler" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 03.02'de merkez üssü Sarıoğlan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 18.22 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlçede paniğe neden olan depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler gece boyu ilçede çalışma yürüttü.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ilçede incelemelerde bulundu. Vali Günaydın, "Depremin meydana geldiği andan itibaren gerek AFAD ekiplerimiz gerek jandarmamız gerekse de emniyet ekiplerimizin tamamı sahadaydı. Vatandaşlarımızın şu ana kadar ilgili kurumlara ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarmamız köylerimizde muhtarlarımızla temas halindeler. Muhtarlarımızın bizlere ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Havanın aydınlanmasıyla ekiplerimiz yeniden sahada bulunuyorlar. Şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti olmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Çok şükür can kaybı söz konusu değil. Belki uyarıcı mantık içinde davranıp, bundan sonra daha dikkatli, alınması gereken önlemler varsa onları bir kez daha gözden geçirme yönünde gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2021-02-02 12:14:13



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