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“Belediye başkanlarını 'Sigaya' çekiyoruz” AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu: “2020 yılında projeler hayata geçmeye başladı” “Nevşehir Belediye Başkanı “Erciyes’i alırım” sözlerinden dolayı istifa etmedi” “Üye sayımız 110 bine ulaştı”

İHA

“Belediye başkanlarını 'Sigaya' çekiyoruz” AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu: “2020 yılında projeler hayata geçmeye başladı” “Nevşehir Belediye Başkanı “Erciyes’i alırım” sözlerinden dolayı istifa etmedi” “Üye sayımız 110 bine ulaştı”

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu 2020 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek, Kayseri’de hedeflenen hizmetlerin birçoğuna ulaşıldığını ifade etti.
2020 yılında yaşanan pandemi sürecinde şehir hastanelerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Çopuroğlu, “2020 bize iyi ki şehir hastanelerimiz var olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımız hak ettiği sağlık hizmetlerini alabildikleri, eczanede ilacını bulabildiği doktorun hemen yanı başında olduğu normal ambulanstan hava ambulanslarına kadar her türlü imkanın olduğu bir dönemi birlikte yaşadık. Dünya”nın ileri gelen ülkeleri diye tabir edilen ancak bu dönemde sağlıkta sınıfta kalan birçok ülkelerin de sanıldığı kadar büyük olmadığını gördük “dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu açıklamasında 2020 yılında ülke olarak güzel gelişmeler kaydedildiğine vurgu yaparak, “ 2020 yılının gölgesinde kalmasını istemediğimiz yaşanmışlar var. 2020 yılı ne dediğimizde bizim için İHA ve SİHA yılı. Bugün ise şoförsüz otobüs olarak nitelendirilen bir otobüsün Türkiye’ de yapılabilmiş olması. Burada hedefteki önem ise Teknolojinin takip ediliyor ve ülkemizde yapılabiliyor olması” diye konuştu.
“Projelerimizde yüzümüz kara çıkmadı”
2020 yılında Kayseri’ye yapılan genel bütçeli yatırımları da değerlendiren AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “ 2020 yılı başladığında hep, “ Havaalanı genişleyecek ya 10 bin TL para gönderilmiş merkez bütçesinden. 10 bin lira ile havaalanı genişler mi? “ sözleri konuşuluyordu. Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. İhalesi gerçekleştirildi. 400 milyon TL ile işe başlandı. İkincisi Tramvay konusu. Belsin’den Nuh Naci Yazgan üniversitesine kadar uzanacak olan Tramvay hattı projesi. Bu konuda da bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getiriliyordu. Allah bu konuda da yüzümüzü kara çıkarmadı. 6,8 km ‘lik tramvay hattı 300 milyon TL ile ihaleye çıkartıldı. Çalışma başladı. Yine Tramvay hattı ile ilgili olarak Talas ilçemizden Furkan Doğan yurdunun oraya kadar olan bölümde ihalesi vardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşti. Bakan beyin katılımı ile temel atması gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Türkiye genelinde millet Bahçesi projesi vardı. Kayseri’de ise Türkiye’nin en büyük millet bahçesi 1 milyon 260 bin m2 alanda inşaat edilecek. Hiç daha çivi çakılmadı denilen Millet bahçesine 2020 yılında başlandı. 150 milyon TL bütçeli bir proje. Bunların üstüne diğer hizmetleri de eklemek mümkün. Örneğin Bünyan İlçemizin Çevreyolu 205 milyon TL bütçeli bir hizmet. Tamamlanması yine 2020 yılına denk gelen bir proje “dedi.
“Belediyelerin projelerini takip ediyoruz”
Belediye Başkanlarının seçimlerde verdiği projeleri de sık sık takip ettiklerini açıklayan Ak parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu, “ bir ilçemizin hem Belediye Başkanını hem de ilçe başkanını parti il binamızda programa davet ediyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Bazen bu toplantılar ve görüşmeler yarım günü buluyor. Birçok ilçemizle bu tür beyin fırtınası olarak da adlandırılabilecek görüşmelerde bulunduk. Belediye başkanlarımıza sual ediyoruz. “Siz 2019 yerel seçimlerinde ki projeleriniz ne aşamada. Siz bunları seçimlerde söz vermiştiniz “ diye. Bunların hangileri yapıldı? Hangileri yapılmadı? Nerede takıldınız? Diye projelerin üzerinde konuşuyoruz. Kayseri tabiri ile “sigaya “ çekiyoruz. Belediye başkanlarımıza nerelerde tıkandığının sualini gerçekleştiriyoruz. Bizim İl teşkilatı olarak her şeye gücümüz yetmez. Gücümüzün yetmediği yerde konuyu yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza iletiyoruz. Bakanlarımıza iletiyoruz. Çözüm yolları arıyoruz” şeklinde konuştu.
“Nevşehir Belediye Başkanı sağlık sorunları nedeni ile istifa etti”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sağlık sorunları ile ilgili istifasını da değerlendiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “geçtiğimiz günlerde Nevşehir önceki dönem belediye başkanımız Rasim Arı bey “ Memduh abi kafamı kızdırma kızdırırsan Erciyes’i Nevşehir’e bağlarım “ ifadesine istinaden görevden alındığına ilişkin bir bağlantı kurmaya çalışanlar var. Nevşehir Belediye başkanı sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. Rasim Arı’nın bu sözleriyle ironi yaptığını düşünüyorum. Rasim Arı bey’in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç”ın makamında Genel Başkan yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin bir görüşmesi olmadı. Kayseri’ de bir başka Belediyemizde bir görüşme oldu. Özhaseki başkana bu sorulduğunu zaten istifa etmiş olduğunu söylemişti. Rasim Arı bey sonrasında yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın izindeyiz “ ifadesini kullanmış olması ayrı bir güzellik. Önümüzdeki dönemde partimiz bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapacaktır. Ancak şunu iyi biliyorum ki “ Memduh abi Erciyes’i Nevşehir’e bağlarım “ sözlerinden dolayı istifa etmedi. Sebep bu değil. Başka konular vardır. Doğrusunu önce kendisi ve teşkilatımız bilir. Benim boyumu biraz aşan bir konu. Önümüzdeki günlerde yetkili ve ilgili olanlar konuyu açıklayacaklardır “ dedi.
“Üye çalışmalarımız çok iyi durumda”
Gerek Türkiye genelinde gerekse Kayseri ‘de yeni üye kayıt çalışmalarında parti olarak iyi durumda olduklarını belirten Başkan Çopuroğlu, “ Bu çok önem verdiğimiz ve günlük olarak takip ettiğimiz bir konu. E devlet üzerinden vatandaş bir tuş ile istediği partiye üye olabilir. İstediği partiden ayrılabilir. Partimizden ayrılan olur ise iletişime geçiyor ve bunu soruyoruz kendi aramızda sorguluyoruz. Hatamız var mı diye bakıyoruz. Kayseri il teşkilatı olarak sürekli üzerine koyarak gidiyoruz. Tüm teşkilatlarımızda 2020 yılında en fazla üye yapan parti Adalet ve Kalkınma Partisidir. Genel merkezimiz bize teşkilat olarak hedef veriyor. Bizde ilçe teşkilatlarımıza üye hedefleri veriyoruz. Şu anda verilen hedefleri tutturan birçok ilçemiz bulunmakta. Kayseri genelinde üye sayımız 211 bine ulaştı. Üye konusunda daha gidecek yolumuz var “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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