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Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti

İHA

Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti

Kayseri’de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL’lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı.
Develi ilçesinde kurulu bulunan ve Kanadalı firmanın işlettiği Öksüt Madencilik'te taşeron firma Çiftay tarafından işçilerin maaşına 15 TL'lik zam yapıldı. Dün gece ve bugün sabah sürdürülen görüşmelerden netice alamayan yaklaşık 500 işçi, iş bırakarak eylem yaptı.
Madenden çıkan yaklaşık 500 işçi, 30 kilometre uzaklıktaki ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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