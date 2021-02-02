Melikgazi’den turizmi teşvik edecek Kamp Merkezi Projesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında yapacakları projelerden bahsederek Türkiye’de ses getirecek olan Kamp Merkezi ve Kapalı Pazar Yeri projesinin Melikgazi’ye ayrıcalık katacağını söyledi.

Yapılacak olan projelerin çalışmasının başladığını ve iki proje hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Melikgazi ilçemizde 2020 yılında gerçekten güzel hizmetlere imza attık.2021 yılında yapacağımız projelerimizden bazıları Türkiye'de ses getirecek. Vatandaşlarımıza sürekli açık olacak kapalı pazar yeri sözümüz vardı. İnşallah kapalı pazar yerini şehrin merkezinde güzel bir noktada hayata geçireceğiz. Bu kapsamda meyve sebze ürünlerinin bulunduğu ve gün içerisinde sürekli vatandaşlarımızın uğrayıp alışveriş yapabilecekleri güzel bir proje olacak. İkincisi de kamp merkezi projemiz. Erciyes'e yakın bir noktada özellikle iş adamları, gruplar, okullar, şahıslar veya ailelerin 365 gün kullanabilecekleri çeşitli eğitim ve etkinliklerin yapılacağı bir yer olacak. Türkiye'de ses getirecek ve turizmi teşvik edecek güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Mimari projeleri tamamlanıyor. Ağaçlandırması ve inşaatı ile en kısa zamanda hizmete girecek. Burası ilk etapta 30 ila 50 bungalov evin yer alacağı bir yer olacak. 365 gün kullanılacak kamp merkezimizi bu yıl tamamlayacağız. İnşallah yaz ayına birçok projemizi gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladık. Hayırlı olmasını dilerim.”

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