Özge Yılmaz gözünü olimpiyatlara dikti

Birçok başarıya imza atarak Kayseri’yi ve ülkemizi gururlandıran masa tenisi milli sporcusu Özge Yılmaz, Olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Dünya ve Avrupa Olimpiyat Elemeleri için milli takım kampına katılan Özge Yılmaz 1114 Mart 2021 tarihleri arasında Katar’da yapılacak olan Dünya Olimpiyat Elemelerine ve nisan ayında yapılacak olan Avrupa Olimpiyat Elemelerine hazırlanıyor.

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek isteyen masa tenisi milli sporcusu Özge Yılmaz, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Özge Yılmaz, Olimpiyatlarda şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Katar’da yapılacak olan Dünya Olimpiyat Elemelerinde ilk 4’e girerek Olimpiyat Kotası alacağına inandığımız başarılı sporcumuz Özge Yılmaz’ı ve Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Özge'nin olimpiyatlara katılması bizler için, Kayseri için, ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı oluyor” dedi.

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