Kocasinan Belediyesi’nden esnafa 1 milyon 430 TL’lik destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi’nden esnafa 1 milyon 430 TL’lik destek

İHA

Kocasinan Belediyesi’nden esnafa 1 milyon 430 TL’lik destek

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 144 kiracısından toplamda 1 Milyon 430 TL kira bedeli borcunu silecek ve 2021 yılında ise kira artışı yansıtmayacak. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de örnek teşkil eden çalışmalar yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın ve esnafın yanlarında olduklarını vurgulayarak, “İnşallah bu günleri, birlik ve dayanışma içerisinde aşacağız.” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemin 1’inci maddesini oluşturan esnaflara kira bedeli konusunda desteğin oy birliği ile kabul edildiğini dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyor ve imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz önce insan diyen bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet yaşasın, diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi pandeminin görüldüğünden bu yana yaklaşık bir yıldır gerek dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmalarıyla gerekse sosyal belediyelik çalışmalarıyla her alanda vatandaşın ve esnafın yanında yer aldık. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik. Özellikle pandemi sürecinde sosyal yardımları daha da artırdık. Biz biliyoruz ki bugünlerin insanlar arasındaki dayanışma duygusunun ön plana çıktığı en önemli günlerdir. Bugünler destek olma, paylaşma ve daha fazla birbirimize sahip çıkma günüdür. Ülke olarak birçok badirenin dayanışma ruhuyla ve el ele vererek üstesinden geldik. Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle göz dolduran Kocasinan Belediyesi, Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci gündem maddesinde yer alan koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller ile ilgili karar oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre; 19/06/202028/02/2021 (bu tarih dahil) sosyal tesisler ve oto pazarı, kahvehane, kafeterya, çay ocakları yeme içme mekanları gibi esnaf grupları genel olarak kapalı olduğu için bu döneme isabet eden ve alınması gereken bedellerden %90 oranında indirim uygulayacak.

Ayrıca 19/06/202028/02/2021(bu tarih dahil) taksi durakları işgaliye bedellerinden alınan ücretler için %30 oranında indirim yapılacak. 19/06/202028/02/2021 (bu tarih dahil) pazarcı esnafı grubundan hafta sonu açılmayan pazar yerlerinden olan Argıncık, Erkilet Mehmet Akif, Gazi Osman ve Zümrüt Mahallesi ile sınırlı olmak üzere bu esnaflar için bu döneme ait bedellerin hiç alınmayacak.

Özellikle esnaf grupları dışında kalan çeşitli nitelikteki emlakçılar, fatura tahsilat merkezi, berber, tuhafiye, pastane, dondurmacı, bakkal, kasap, tüp bayisi, bisiklet tamircisi, hırdavatçı, nalbur, telefoncu, kırtasiyeci, kebapçı, sanayide yer alan büfe yerleri, emniyet müdürlüğü yanında bulunan sigortacı esnaf grupları vb. belediyeye ait işyerlerinden alınması gereken bedellerden sözleşme tarihlerine göre; 01/01/202131/12/2021 tarihleri arasında kira artışı uygulanmayacak.
Böylelikle oy birliği ile alınan karar ile Kocasinan Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara büyük kolaylıklar sağlamış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özge Yılmaz gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER Özge Yılmaz gözünü olimpiyatlara dikti
Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz
YEREL HABERLER Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Hacılar Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı ...
Melikgazi’den turizmi teşvik edecek Kamp Merkezi Projesi
YEREL HABERLER Melikgazi’den turizmi teşvik edecek Kamp Merkezi ...
Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti
YEREL HABERLER Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için ...
Develi halkı sağlıklı yaşam için spor yapıyor
YEREL HABERLER Develi halkı sağlıklı yaşam için spor yapıyor
“Belediye başkanlarını 'Sigaya' çekiyoruz” AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu: “2020 yılında projeler hayata geçmeye başladı” “Nevşehir Belediye Başkanı “Erciyes’i alırım” sözlerinden dolayı istifa etmedi” “Üye sayımız 110 bine ulaştı”
YEREL HABERLER “Belediye başkanlarını 'Sigaya' çekiyoruz” AK Parti ...
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar ...
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar ...
Kayseri'de iki ilçenin 'gilaburu' rekabeti
YEREL HABERLER Kayseri'de iki ilçenin 'gilaburu' rekabeti
Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı 
YEREL HABERLER Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı 
Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz
YEREL HABERLER Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa ...
Kayseri'de iki ilçenin 'gilaburu' rekabeti
YEREL HABERLER Kayseri'de iki ilçenin 'gilaburu' rekabeti
Pandemi, Dijital Bağımlılık, Obezite ve Baş ağrıları
YEREL HABERLER Pandemi, Dijital Bağımlılık, Obezite ve Baş ağrıları
Vali Şehmus Günaydın ve Rektör Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER Vali Şehmus Günaydın ve Rektör Çalış, ERÜ Aşı ...
Kayserigaz acil müdahale ekiplerine 2020 yılında 14 bin 159 ihbar geldi
YEREL HABERLER Kayserigaz acil müdahale ekiplerine 2020 yılında 14 ...
Kayseri’deki 4.6’lık deprem panik oluşturdu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Olumsuz bir durum yok”
YEREL HABERLER Kayseri’deki 4.6’lık deprem panik oluşturdu Kayseri ...
Tomarzalılar internet altyapılarının güçlendirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Tomarzalılar internet altyapılarının ...
Zeyneb Ülkü, Antakya Belediyespor'da
YEREL HABERLER Zeyneb Ülkü, Antakya Belediyespor'da
OSB Teknik Koleji’nden bir takviye daha
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji’nden bir takviye daha
Tomarza taşına paha biçilemiyor
YEREL HABERLER Tomarza taşına paha biçilemiyor
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar ...
Kayseri 6 defa sallandı
YEREL HABERLER Kayseri 6 defa sallandı