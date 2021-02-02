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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

DHA

Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu K.S.E. (22), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.
Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen K.S.E., geçen yıl 2 Haziran'da polisin düzenlediği operasyonla Kocasinan ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin dijital materyal incelemesinde örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi. K.S.E, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. K.S.E. önceki mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
4'ncü Ağır Ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmada sanık K.S.E. hazır bulundu. K.S.E, "El Bab-a 2014 yılında DEAŞ'a kayıt olmak için gittim. Deyrizor Havaalanını ele geçirmek için girdiğimiz çatışmada yaralandım. Ailemi görmem için izin verdiler. Aileme DEAŞ'a katıldığımı anlattım. Onlar da tepki gösterdiler. 50 dolar maaş alıyordum. Yasa dışı yollara Türkiye'ye geldim. DEAŞ'a katıldığım için pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık K.S.E.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-02-02 14:54:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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