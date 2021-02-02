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“Ocak’ta ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24 oranında arttı” Başkan Gülsoy: “Ocak ayında 235 milyon dolar ihracat yaptık”

İHA

“Ocak’ta ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24 oranında arttı” Başkan Gülsoy: “Ocak ayında 235 milyon dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.
Kayseri’de Ocak ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24 arttığını belirten Başkan Gülsoy, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şehirlerarasında 235 milyon dolar ihracatla Kayseri’nin en yüksek artışı sağlayan şehir olduğunu söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ihracatta Ocak ayında büyük bir artış gözlendiğini ifade etti.
Ocak 2021 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ocak Ayı 162 milyon 559 bin dolar iken 2021 yılı Ocak ayında 201 milyon 365 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 24 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Ocak Ayında 33 milyon 641 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 235 milyon dolara çıkmıştır. Özetle, Kayseri dış ticaretine göre ise 2021 yılı Ocak döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’tır. Almanya, İsrail, İngiltere, ABD gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır” diye konuştu.
Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, " 2021 yılı gerek Ocak ayı için Kayseri yerelinde Kuru Meyve ve Mamulleri, Hazır giyim ve Konfeksiyon, Diğer Sanayi Ürünleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Savunma ve Havacılık Sanayii sektörlerinde artış gerçekleşirken, Deri ve Deri Mamulleri, Yaş Meyve ve Sebze, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ile Madencilik Ürünleri sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.
Başkan Gülsoy, 2021 yılına olumlu bir ihracat rakamı ile açıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Ekonomi ve iş dünyamızı derinden etkileyen Covid19 salgınının etkilerinin sürdüğü dönemde Kayseri’miz adına ihracat rakamlarımız öncü iller arasında yer aldığını ortaya çıkarmaktadır. 2021 yılı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 15 milyar 48 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl Ocak ayına kıyasla yüzde 2,5 artış sağlamıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Kayseri ihracatta geçtiğimiz yıl 12. Sırada iken bu yıla 10’ncu sırada başladı. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir. Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmi ile pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak, 2021 yılı için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımızı inanıyorum. Ocak ihracat rakamlarımızı bizleri bu konuda umutlandırdı. 2021 yılını böylesine önemli bir başarıyla açan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutlarım. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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