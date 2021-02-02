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Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı

DHA

Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'e sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Recep A'ya 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Recep A., 5 Ekim 2019'da sosyal medya hesabında, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptı. Şikayet üzerine Recep A. hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Recep A, hazır bulundu. Sanık Recep A.'ya, 'sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararaştırıldı.
 DHA-Politika Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-02-02 16:19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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