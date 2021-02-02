Kayserispor ile Alanyaspor 10.kez karşılaşacak

Süper Lig'in 23.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip 10. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig'de ikinci yarının ikinci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 müsabakada Hes Kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 6 kez kazandı. 1 maç da berabere bitti. SarıKırmızılılar, rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında Kayseri'de 4 maç oynandı. Bu maçlarda 1 kez Kayserispor 2 kez Alanyaspor kazanırken 1 maç da berabere bitti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı Alanyaspor 20 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 AlanyasporKayserispor 20

2019/2020 AlanyasporKayserispor 51

2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01

2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11

2018/2019 AlanyasporKayserispor 50

2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12

2017/2018 AlanyasporKayserispor 12

2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30

2016/2017 AlanyasporKayserispor 30

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