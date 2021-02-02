Çaldıkları otomobille gezerken yakalandılar

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Kayseri’de 2 şahıs, çaldıkları otomobil ile gezerken trafikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi'nden 38 H 0923 plakalı otomobilin çalındığı bilgisi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde devriye gezen polisler çalınan otomobili görerek durdurmak istedi. Polislerin ‘dur’ ihtarına durmayan otomobil, trafik ışıklarında durdurularak içindeki V.A. ve A.A. isimli 2 kişi ile birlikte alındı. Otomobili çalan 2 kişi gözaltına alınarak, gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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