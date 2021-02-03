Cristian Sapunaru 100. maçına çıkıyor

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Hes Kablo Kayserispor’un takım kaptanı Cristian Sapunaru, Alanyaspor maçında Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak.

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, bugün oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak.

Türkiye'deki kariyerine 20172018 sezonunda Kayserispor’a transfer olarak başlayan Cristian Sapunaru İlk sezonunda 33 maça çıktı. 20182019 sezonunda 34 maça çıkan Sapunaru 20192020 sezonunda 13 maça çıkarken 20202021 sezonunda ise 19 maça çıktı. SarıKırmızılı takımda 99 lig maçında görev yapan Sapunaru 4 gol kaydetti.

20172018 : 33 maç 1 kırmızı kart

20182019 : 34 maç 3 gol

20192020 : 13 maç 1 gol

20202021 : 19 maç 1 kırmızı kart

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