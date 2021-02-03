Kayserispor Alanyaspor'a hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekildi.

Kayseri kadir Has Stadı'nda bugün Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Dan Petrescu nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımın maç kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam 21 kişilik maç kadrosunu belirledi.

Hes Kablo Kayserispor'un maç kadrosunda Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Daniel Avramovski, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Besard Sabovic, Karlo Muhar, Nurettin Korkmaz, Aaron Justin Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Anton Maglica ve Kevin Luckassen yeralacak.

Sakatlıkları bulunan Denis Alibec ile Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Emre Demir, Silviu Lung, Melih Okutan, Muğdat Çelik, Miguel Lopes maç kadrosunda olmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.