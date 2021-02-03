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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi'de

İHA

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ilçelerinde yatırım ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.
2020 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2021 yılında da yapılacak projeleri masaya yatırmak amacıyla tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinin ardından Yahyalı ve Develi’de de yatırım ve planlama toplantıları yaptı.
YAHYALI’DA YENİ PROJELER MASAYA YATIRILDI
Lezzetli elmaları, el dokuması halıları, Kapuzbaşı Şelalesi ve Aladağlar Milli Parkı ile tanınmış Yahyalı ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte 2021 yılı yatırım toplantısını gerçekleştirdi. Ak Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve meclis üyelerin olduğu toplantıda Yahyalı’nın taleplerini ve ilçeye yapılacak önemli yatırımları masaya yatırdı.
Burada konuşan Büyükkılıç, “Kendi evimize geliyor gibi geldiğimiz bir ilçemizdeyiz. Biz dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki kardeşlerimizin beklentilerine cevap verecek, hem konforunu artırıp, hem de manevi iklimi daha da besleyecek olan, gençlerimizin sahiplenme duygusunu oluşturacak olan projelere imza atmak hepimizin görevidir. Sayın cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak, tabi ki Sayın Bahçeli ile cumhur ittifakı anlayışı ile dayanışmayı sürdürerek, bizim halkımızın yanında yer almamızı sağlayan gayretler içerisinde olmamız, onların gönüllerinde yer etmemiz lazım” diye konuştu.
16 ilçeyi de sevdiklerini, tüm ilçeleri bağırlarına bastıklarını ve birlikte bereketi yaşadıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi bizim olmazsa olmazımızdır, siz iyi niyetle çıkarsanız, Allah verdikçe veriyor derler ya, Allah’a şükür hiç bunalmadık, daralmadık. İnsanlar bizi buraya icraat yapsınlar diye seçiyor, çok şükür bizim siyasi felsefemizde, hizmet anlayışımızda bu var” dedi. Toplantının ardından Öztürk’ten Büyükkılıç’a Yahyalı el halısı hediye edildi.
2021 YILI DEVELİ İÇİN ÇOK DAHA VERİMLİ VE HİZMETLERLE DOLU BİR YIL OLACAK
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’nın hemen ardından Erciyes’in eteklerinde muhteşem havası ve doğasıyla, gacer ekmeği ve Aşık Seyrani’siyle tanınan Develi ilçesine geçti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte ilçenin geleceği için yapılacak çalışmaları değerlendirmek adına bir yatırım toplantısı gerçekleştiren Büyükkılıç, 2021 yılının Develi için çok daha verimli ve hizmetlerle dolu bir yıl olacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “2020’yi Pandemi sürecine rağmen çok şükür verimli, gayretli çalışarak geride bıraktık. 2021 yılında da çok değerli başkanım hem tecrübesiyle, hem de belediyedeki gönül belediyeciliğiyle yaptığı çalışmalara ilave olarak neler yapılacağını bizlerle paylaşacak. Bizi seçen, seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret göstereceğiz. Onların beklentilerine cevap vereceğiz. Bu arada Kayseri’de depremde can ve mal kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Aynı zamanda her zaman için depreme karşı da duyarlı ve ona özgü almamız gereken önlemleri alma yönünde irade göstermemiz gerektiğini yerel yöneticiler olarak buradan paylaşıyorum. Rabbim beterinden korusun diyoruz.”
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kapınızı çaldıysak, ne tür bir isteğimiz olduysa Allah razı olsun hepsi de benim için ayrı diyerek, elinizden gelen destekleri verdiniz. İnşallah 2021 yılında da bu desteklerin fazlasıyla değeceğine inancımız tam. Şahsınıza ve personellerinize çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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