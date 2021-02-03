Kabakcı, yüzme antrenörleri ile toplantı yaptı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme antrenörleriyle toplantı yaptı.

Son dönemde Kayseri’de önemli başarıların kazanıldığı yüzme branşına özel önem veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yüzme antrenörleri ile yaptığı toplantıda20192020 sezonunu değerlendirdi. Antrenörlerden geride kalan sezon ile ilgili bilgi alan Kabakcı, 20202021 sezonu çalışmaları ve hedefler hakkında antrenörleri görüş ve önerilerini dinledi.

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