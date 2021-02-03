Kayseri’de dedesini bıçaklayarak öldüren şahsa ‘ağırlaştırılmış müebbet’

Kayseri’de dedesini intikam almak için öldürdüğünü söyleyen şahsa ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık M.G.S Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki olarak sanık M.G.S.’nin babası Ü.S. ve amcası Ü.S. katıldı. Ayrıca sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Hakimin ‘şikayetçi misiniz?’ sorusuna amca Ü.S., “şikayetçiyim” derken, sanığın babası Ü.S. ise, “bir tanesi babam, bir tanesi oğlum ne diyeyim bilemiyorum. Şikayetçi değilim” dedi. Sanık M.G.S. ise sadece beratını isteyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti gelen raporlar doğrultusunda sanık M.G.S.’nin akıl sağlığında bir problem olmadığını ön gördü. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda sanık M.G.S.’ye ’üstsoy’dan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

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