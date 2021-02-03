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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli vatandaş İş-Kur desteği ile iş sahibi oldu

İHA

Engelli vatandaş İş-Kur desteği ile iş sahibi oldu

Tomarzalı engelli vatandaş İşKur’un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden faydalanarak iş sahibi oldu. Tomarza Kaymakamlığı ise engelli vatandaşa ise ücretsiz ev yaparak teslim etti.
Tomarza ilçesine bağlı Şiraz Mahallesinde ikamet eden %50 engelli raporu olan 23 yaşındaki Arife Doğan ve annesi Safiye Demirezen Tomarza Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek kendilerine bir ev yapılmasını istediler. Yapılan incelemeler sonucunda Şiraz Mahallesine Arife Doğan adına bir ev yapılarak teslim edildi. Arife Doğan, kardeşi ve babasından 10 yıl önce ayrılan annesi Safiye Demirezen ile yaşamaya başladı.
Sürekli yardıma ihtiyacı olan aile Tomarza Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından kendilerine yardım değil de bir iş bulmalarını ve çalışarak alın teri ile para kazanmak istediklerini söyledi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin yönlendirmesi ile Arife Doğan ve annesi İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimi programına katılarak tamamladı.
İŞKUR tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik olarak verilen hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Arife Doğan ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. Tomarza ilçesinde ikamet eden Arife Doğan kendi işinin patronu oldu.
Arife Doğan ve annesi Safiye Demirezen İŞKUR'un desteği ile yeni bir hayata başlangıç yaptığını söyleyerek, "Bizlere ilk olarak Tomarza Kaymakamlığımız ve Tomarza Belediyemiz sahip çıkarak bizlere ev yapıp teslim ettiler. Akabinde bizlere önayak olarak İşKur tarafından düzenlenen hibe desteğinden faydalanarak iş sahibi olduk. Artık yardıma muhtaç değiliz. Bizlere sahip çıkan Tomarza Kaymakamlığımıza, Tomarza Belediyemize ve Kayseri İşKur İl Müdürlüğünün her bir ferdine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

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