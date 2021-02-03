Ali Dağı 360'da sona yaklaşıldı

Yapımı tüm hızıyla devam eden Talas Belediyesi Ali Dağı 360 Sosyal Tesisinde sona yaklaşıldı. Hizmete girdiğinde Ali Dağı’na ve Talas’a çok şey katacak olan tesiste iç dekorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ali Dağı 360 yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında, paraşüt iniş alanının bir benzerinin hayata geçirildiği projeyle Ali Dağı çevresinde yürüyüş ve bisiklet sporu yapanların dinlenip çay kahve içebilecekleri mekanlar oluşturuluyor. Ali Dağı’nın doğal dokusuna ve siluetine uygun şekilde inşa edilen sosyal tesis, farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.

“4 MEVSİM RAĞBET EDİLEN YERİ OLACAK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Ali Dağı’nın kendileri için büyük önem arzettiğini belirterek, sosyal tesislerin hizmete girmesiyle birlikte çok büyük ilgi göreceğini ve Kayseri’nin dört mevsim en çok rağbet edilen mekanlarından birisi olacağını ifade etti.

Son olarak da Talas’ın her şeyin en güzeline layık olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, tesisin önünüzdeki günlerde hizmete gireceği sözlerine ekledi.

NELER OLACAK?

Yürüyüş sporunun gözde merkezi Ali Dağı’nın cazibesini daha da artıracak bu projede açıkkapalı alanlara sahip kafeterya ve sosyal tesis ile 20 bin m çim alan bulunuyor.

Bununla birlikte konulacak bir güvenlik noktası ile Ali Dağı’na araç girişçıkışları da kontrol altına alınacak.

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