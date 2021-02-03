Yeşilhisar'da trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 33 VE 597 plakalı araç ile trafik kaydı olmayan traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada Abdi T.(58), Akif T.(7) ve Şenay T. (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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