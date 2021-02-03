Dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet 

DHA

Dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet 


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde dedesi Galip Soytürk'ü (78), bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Muhammed Galip Soytürk (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bünyan ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed Galip Soytürk ile dedesi Galip Öztürk arasında tartışma çıktı. Muhammed Galip Soytürk, dedesini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed Galip Soytürk, 
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanık hakkında cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini açıkladı. Son sözü sorulan sanık Soytürk, "Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Muhammed Galip Soytürk'e, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-02-03 16:06:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilhisar'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da trafik kazası: 3 yaralı
Jandarma zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı
YEREL HABERLER Jandarma zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına ...
Ali Dağı 360'da sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Ali Dağı 360'da sona yaklaşıldı
Engelli vatandaş İş-Kur desteği ile iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Engelli vatandaş İş-Kur desteği ile iş sahibi oldu
Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
YEREL HABERLER Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
YEREL HABERLER Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
İdlib şehidine gözü yaşlı veda İdlib'de terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel son yolculuğuna uğurlandı Şehidin kız kardeşi Fatma Vural: "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum"
YEREL HABERLER İdlib şehidine gözü yaşlı veda İdlib'de terör ...
Tomarza'da sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor
YEREL HABERLER Tomarza'da sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor
Kayseri’de dedesini bıçaklayarak öldüren şahsa ‘ağırlaştırılmış müebbet’
YEREL HABERLER Kayseri’de dedesini bıçaklayarak öldüren şahsa ...
Kocasinan'da hizmet ağı büyüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da hizmet ağı büyüyor
Başkan Palancıoğlu'ndan Kahraman Mehmetçik için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Kahraman Mehmetçik için ...
Hes Kablo Kayserispor'dan yeni sponsorluk anlaşması
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor'dan yeni sponsorluk anlaşması
Adrenalin tutkunları için Ottoman tesisi hizmete girdi
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunları için Ottoman tesisi hizmete ...
Kabakcı, yüzme antrenörleri ile toplantı yaptı
YEREL HABERLER Kabakcı, yüzme antrenörleri ile toplantı yaptı
Melikgazi'de yeni araçlar ile hizmet kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de yeni araçlar ile hizmet kalitesi artıyor
2 Şubat dünya Sulak Alanlar Günü yemleme faaliyeti ile kutlandı
YEREL HABERLER 2 Şubat dünya Sulak Alanlar Günü yemleme faaliyeti ...
ERÜ’lü Öğrenci ve Akademisyenlerden Covid-19’a Karşı Yerli Solunum Cihazı için Valf ve Bobin Tasarımı
YEREL HABERLER ERÜ’lü Öğrenci ve Akademisyenlerden Covid-19’a Karşı ...
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi'de
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi'de
Kayserispor Alanyaspor'a hazır
YEREL HABERLER Kayserispor Alanyaspor'a hazır
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz, taraftarların sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz, taraftarların ...
'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'
YEREL HABERLER 'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'
'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'
YEREL HABERLER 'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'
“Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde” Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı: “İlerleyen günlerde görülecek sis ve pusa karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı”
YEREL HABERLER “Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 ...
Kayserispor'a yeni sponsor
YEREL HABERLER Kayserispor'a yeni sponsor