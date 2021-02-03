Dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet 

Körfez'de uzlaşı sağlansa da bazı anlaşmazlıklar halen çözüm bekliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde dedesi Galip Soytürk'ü (78), bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Muhammed Galip Soytürk (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bünyan ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed Galip Soytürk ile dedesi Galip Öztürk arasında tartışma çıktı. Muhammed Galip Soytürk, dedesini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed Galip Soytürk,

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanık hakkında cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini açıkladı. Son sözü sorulan sanık Soytürk, "Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammed Galip Soytürk'e, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-02-03 16:06:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.