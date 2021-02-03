Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Babacar’ın pasında Siopis cezaalanı içerisine pasını aktardı. Siopis’in pasında Umut’un topun gelişine vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.

19. dakikada Umut Güneş kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Doğan soluna kapanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

25. dakikada Lennon'un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi önünde Pedro Henrique kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

45. dakikada Zoran’ın uzun pasında Lennon kafayla indirdi. Maglica topun gelişine şutunu attı. Kaleci Marafona üzerine gelen topu çelerek gole izin vermedi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx Özgür Ertem xx Osman Gökhan Bilir xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Zoran Kvrzic xx, Cristian Sapunaru xx, Uğur Demirok xx, Aziz Behich xx, Gustavo Campanharo xx, Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx, Pedro Henrique xx (İlhan Parlak dk. 42 x), Daniel Avramovski xx, Anton Maglica xx

Yedekler: İsmail Çipe, Nehuen Paz, Dimitrios Kolovetsios, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Besard Sabovic, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona xx, Fatih Aksoy xx, Georgios Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Francois Moubandje xx, Manolis Siopis xx, Umut Güneş xx, Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu xx, Mustafa Pektemek xx, Khouma Babacar xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Adam Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı Kartlar: Pedro Henrique, Dan Petrescu (Hes Kablo Kayserispor), Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

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