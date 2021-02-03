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Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Hakemin tüm kararları size karşı olunca kazanmak o kadar kolay olmuyor" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ise, "Alınan 1 puan neticede şu ortamda bizi sevindirdi" ifadelerine yer verdi.  
TOKATLI: YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Buraya 2 gün üst üste maç oynayarak geldik. Bundan dolayı da rotasyonlu bir kadroyu tercih ettik. Oynanan oyundan verilen mücadeleden oyuncularımızın ne kadar hazır olduklarını görmekte umut veriyor. Alanyaspor içeride ve dışarıda kendi oyununu oynayan, oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan yapısıyla mücadele ediyor. Hiç beklemediğimiz bir anda kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golden sonrada yapılan değişiklikler, gösterilen reaksiyon, arkasından kaçan galibiyet tabi bizleri üzse de deplasmanda alınan 1 puan neticede şu ortamda bizi sevindirdi. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.      
PETRESCU: ÇOK İYİ SAVAŞTIK
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu ise, "Alanyaspor ligin 4'üncüsü olan ve sürekli topla oynamayı seven bir takım. Onlara nasıl mücadele edeceğimizi biliyorduk. Aslında çok iyi savaştık. Fakat 75'inci dakikada işler biraz değişti. Hakemin Sapunaru'ya çok ağır bir kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Hatta iki sarı kartın da sarı kart olmadığını söyleyebilirim. Neticede berabere kaldık. 11 kişiyle de 10 kişiyle de takım iyi savaştı. Ancak sadece savaşmak futbolda yeterli olmuyor. Hemen hemen hakemin tüm kararları size karşı olunca kazanmak o kadar kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Dan Petrescu'nun açıklamaları 
-Semih Tokatlı'nın açıklamaları  DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-02-03 18:59:13

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