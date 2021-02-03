Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 biten Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız" dedi.

Ligin 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Zor bir maçtı. Kıran kırana bir mücadele oldu. Öne de geçtik ama hakemin talihsiz kararları vardı. Sapunaru'nun gördüğü 2'nci kırmızı kart bence ağır bir karar oldu. Hakem takdir haklarını hep karşı taraftan yana kullandı ama maçın geneline baktığımızda özellikle 2'nci yarı güzel bir Kayserispor seyrettik. Başka goller de bulabilirdik ama olmadı. Mücadelemizi ettik. İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız. İnşallah oradan 3 puanla döneriz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mustafa Tokgöz'ün konuşmasıHaber Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERI,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-03 19:01:44



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