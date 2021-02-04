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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 16 yabancısını belirledi

İHA

Kayserispor 16 yabancısını belirledi

Hes Kablo Kayserispor'un TFF'ye bildirmesi gereken 16 yabancı futbolcu belirlendi. 3 futbolcunun lisansı askıya alındı.
Süper Lig'in ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor'un kadrosunda yeralacak olan 16 yabancı futbolcu belirlendi. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile teknik direktör Dan Petrescu tarafından belirlenen yabancı oyuncuların isimleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
Hes Kablo Kayserispor kadrosunda ligin ikinci yarısında forma giyecek olan yabancı futbolcular Aaron Justin Lennon, Anton Maglica, Besard Sabovic, Cristian Sapunaru, Daniel Avramovski, Denis Alibec, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Jopesh Attamah, Karlo Muhar, Kevin Luckassen, Miguel Lopes, Nehuen Mario Paz, Pedro Henrique, Silviu Lung ve Zoran Kvrzic olarak belirlendi.
Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısında kadroda bulunan Harrison Manzala, Manuel Fernandes ve Wilfried Kanga'yı TFF'ye bildirmedi ve lisanslarını askıya aldı.

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