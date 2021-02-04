Kayserispor 1 ayda 13 puan topladı

Hes Kablo Kayserispor son 1 ay içerisinde oynadığı müsabakalarda 13 puan topladı.

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmanın hesaplarını yapan Hes Kablo Kayserispor son 1 ay içerisinde oynadığı maçlardan 13 puan çıkardı. Pandemi süreci içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun sıkıştırılmış fikstür uyguladığı Süper Lig'de son 1 ayda 7 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor 4 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi elde etti.

6 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'a yenildiği günden sonra teknik direktör değişikliğine giden ve sonrasında 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı ekip 13 puan ile önemli bir çıkış yakalayıp ligin tabanından kurtuldu. Başkan Berna Gözbaşı'nın hamleleri ile ligin dibinden kurtulan sarı kırmızılılar, son 7 maçta sadece Fenerbahçe ve Gaziantep deplasmanlarında yenildi.

Hes Kablo Kayserispor'un oynadığı son 7 müsabaka ve sonuçları şöyle:

DenizlisporKayserispor 01

KayserisporYeni Malatya 10

Gaziantep FKKayserispor 21

KayserisporBaşakşehir 20

FenerbahçeKayserispor 30

KasımpaşaKayserispor 01

KayserisporAlanyaspor 11

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