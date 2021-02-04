Kayserispor 1 ayda 13 puan topladı

Hes Kablo Kayserispor son 1 ay içerisinde oynadığı müsabakalarda 13 puan topladı.
Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmanın hesaplarını yapan Hes Kablo Kayserispor son 1 ay içerisinde oynadığı maçlardan 13 puan çıkardı. Pandemi süreci içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun sıkıştırılmış fikstür uyguladığı Süper Lig'de son 1 ayda 7 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor 4 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi elde etti.
6 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'a yenildiği günden sonra teknik direktör değişikliğine giden ve sonrasında 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı ekip 13 puan ile önemli bir çıkış yakalayıp ligin tabanından kurtuldu. Başkan Berna Gözbaşı'nın hamleleri ile ligin dibinden kurtulan sarı kırmızılılar, son 7 maçta sadece Fenerbahçe ve Gaziantep deplasmanlarında yenildi.
Hes Kablo Kayserispor'un oynadığı son 7 müsabaka ve sonuçları şöyle:
DenizlisporKayserispor 01
KayserisporYeni Malatya 10
Gaziantep FKKayserispor 21
KayserisporBaşakşehir 20
FenerbahçeKayserispor 30
KasımpaşaKayserispor 01
KayserisporAlanyaspor 11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.