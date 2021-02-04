Kayserispor´da Sapunaru, 100´üncü maçında kırmızı kart gördü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Hes Kablo Kayserispor´un kaptanı Cristian Sapunaru (36), 100´üncü maçına çıktığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.
Hes Kablo Kayserispor´un 2017-2018 sezonu öncesinde kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru, ligin 23´üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla 100´üncü maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 76´ncı dakikasında kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı. Süper Lig´de 4´üncü sezonunu geçiren tecrübeli stoper, 100 lig maçının 93´ünde sahaya ilk 11´de başladı. Kayserispor forması ile 4 gol atan Rumen futbolcu 20 sarı, 3 de kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-02-04 09:30:16
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