Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kırmızı kart kararı ağır oldu"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Alanyaspor maçında Sapunaru’ya verilen ikinci sarı kart kararının ağır olduğunu söyledi.

Süper Ligin 23.haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan ve 11 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar ile galibiyeti kaçırdığına inanıyor.

Müsabaka sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği kararların maçın sonucuna tesir ettiğini dile getirdi. Mustafa Tokgöz, "Zor bir maç oldu. Kıran kırana bir karşılaşma oldu. Maçın geneline baktığımızda özellikle ikinci yarı güzel bir Kayserispor izledik. Öne de geçtik. Galibiyete yaklaşırken hakemin talihsiz kararları vardı. Cristian Sapunaru'ya ikinci sarı kart gösterilmesi ağır oldu. Hakem, takdir haklarını hep karşı takıma kullandı" dedi.

Sezon başından bu yana defalarca hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade eden Mustafa Tokgöz, "Bunu defalarca dile getirdik. Gerçekten çok canımız yanıyor. Sussak olmuyor, konuşsak olmuyor. Hakemlerin daha dikkatli olmalarını bir kez daha rica ediyorum. Bu hatalar zincirine son vermeleri gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Son 7 maçta 13 puan toplayarak önemli bir çıkış gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mustafa Tokgöz, hafta sonu oynayacakları Erzurumspor maçından da galibiyetle ayrılmak için çabalayacaklarını sözlerine ekledi.

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