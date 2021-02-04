Kocasinan, Güvenli Asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, Güvenli Asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu

İHA

Kocasinan, Güvenli Asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu

Kocasinan Belediyesi, yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2020 yılında denetimleri yapılan asansörlerin yüzde 99.69’una denk gelen 5 binden fazla asansörü güvenli hale getirdi ve Kocasinan güvenli asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.
Vatandaşların sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve güvenliğine önem verdiklerini, bu nedenle asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda son derece titiz çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, can güvenliğinin her şeyden önemli olduğuna dikkati çekerek “Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha kaliteli ve daha emniyetli bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2012 yılından itibaren Türkiye’deki bütün asansörler yetkili ve lisanslı firmalar tarafından denetlenerek, asansörün güvenli olup olmadığını gösteren yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketlerle karşılaşıyorsunuz. Kırmızı etiketle karşılaştığınızda asansörün risk altında olduğunu ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Bu aşamada Allah göstermesin istemediğimiz bir olumsuz olay olursa dikkat etmemiz gereken konular hakkında burada bilinçlendirme yapılmaktadır. Toplumsal olarak günlük hayatta gerek konutlarda gerek işyerlerinde gerekse farklı mekanlarda sık sık kullandığımız asansöre ihtiyacımız oluyor. Bu noktada bir duyarlılık olarak eğer bir kırmızı etiketli asansör varsa yaşadığımız konutlarda yöneticimizle, iş yerinde ise sorumlu kişiyle bunun bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Şu anda Kocasinan Belediyesi’nin sınırları içerisinde 5 bin 293 asansörün 5 bin 249 tanesi aktif olarak denetimden geçip, kullanılabilir vaziyettedir. Diğerleri de ya kapatılmış ya da eksiklerin giderilmesi için süre verilmiştir. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri kullanmaktır. Sağlıkla sıhhatle iyi günlerde kullanılmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi asansör denetiminde da önceliğimiz vatandaşımızın can güvenliği ve memnuniyetidir.” diyerek noktaladı.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin yetkilendirdiği firma koronavirüs tedbirleri kapsamında asansörlerin muayene öncesinde iç kısımlarını ve kapılarını dezenfekte ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarın girişimleri mahalle halkını rahatlattı
YEREL HABERLER Muhtarın girişimleri mahalle halkını rahatlattı
Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası
Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri’de Büyükelçi Landrut: “Kayseri ekonomik açıdan oldukça önemli bir ticaret merkezi”
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut ...
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Başkan Palancıoğlu: “Engir Gölü sazlıkları ve kuş cenneti koruma altında”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Engir Gölü sazlıkları ve kuş ...
'Kayseri'nin yapılaşmasında kurumsal kimlik olmalı"
YEREL HABERLER 'Kayseri'nin yapılaşmasında kurumsal kimlik olmalı"
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi
YEREL HABERLER Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi
Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “Eczacılar pandemide en önde savaşan piyadelerdir” “Bu dönemde eczacılar için bir formül bulunmalı” “Türk Eczacılar Birliği kuruluşundan beri halk sağlığında önemli rol oynamıştır”
YEREL HABERLER Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kırmızı kart kararı ağır oldu"
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kırmızı ...
Kayserispor´da Sapunaru, 100´üncü maçında kırmızı kart gördü
YEREL HABERLER Kayserispor´da Sapunaru, 100´üncü maçında kırmızı ...
Kayserispor 1 ayda 13 puan topladı
YEREL HABERLER Kayserispor 1 ayda 13 puan topladı
Maglica ilk golünü attı
YEREL HABERLER Maglica ilk golünü attı
Sapunaru 100.maçında kırmızı kart gördü
YEREL HABERLER Sapunaru 100.maçında kırmızı kart gördü
Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar: "1 puana şükretmek lazım"
YEREL HABERLER Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar: "1 puana ...
Kayserispor 16 yabancısını belirledi
YEREL HABERLER Kayserispor 16 yabancısını belirledi
Kayserispor'da Pedro Henrique şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da Pedro Henrique şoku
Başkan Mehmet Cabbar: “maden işçilerimizin taleplerinde mutlu sona ulaştık”
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar: “maden işçilerimizin ...
 Kayseri´de şüpheli evrak çantası fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER  Kayseri´de şüpheli evrak çantası fünye ile ...
Kayseri’de çiçekçiler 14 Şubat’ta yoğunluk yaşanmaması için kısıtlamadan muaf tutulacak
YEREL HABERLER Kayseri’de çiçekçiler 14 Şubat’ta yoğunluk ...
Fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı
KGC 41 yaşında
YEREL HABERLER KGC 41 yaşında