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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Başkan Beyaz Masada' sosyal medyadan sürüyor

İHA

‘Başkan Beyaz Masada' sosyal medyadan sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geleneksel hale getirdiği sosyal medya üzerinden ‘Başkan Beyaz Masada Buluşması’nın 23.cüsü gerçekleştirildi.
Program başında gündeme dair görüşlerini dile getiren Başkan Yalçın, geçen hafta tahsisi yapılan gezici kütüphanenin başta kırsal mahalleler olmak üzere kitaba ulaşmakta zorluk çeken herkese hizmet götüreceğini söyledi.
Halef Hoca Mezarlığında yapımı tamamlanan ilave mezarların satışa sunulduğunu söyleyen Başkan Yalçın, buradan mezar yeri temin etmek isteyenlerin Cenaze Hizmetleri birimine başvuru yapabileceğini aktardı.
“KATILIP KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR”
Sözlerine programa katılıp görüş ve önerilerini dile getirenlere teşekkür ederek devam eden Başkan Yalçın, “Burada soru soran, ya da bir talebini dile getiren Talaslı hemşehrilerimiz çok seviyeli, çok naif bir dil kullanıyorlar. Bu şehir için güzel öneriler sunuyorlar. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra kentsel dönüşümden yeşil alan çalışmalarına, toplu taşımadan okul yapımına kadar çok çeşitli konularda gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, ayrıca Zincidere Göleti, Ali Dağı Füniküler Hattı, Millet Bahçesi gibi büyük projeler hakkında da bilgiler sundu.
Babası Abdulbaki Yalçın’ın vefatı nedeniyle çok sayıda başsağlığı mesajının da geldiği programda ayrıca Talas Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür mesajları da paylaşıldı.
ERZAK İHTİYACI OLAN BİZE BAŞVURSUN
Başkan Yalçın ayrıca her programda yaptığı gibi bu programda da ihtiyaç sahibi kişilerin ‘Hayır Çarşısı’na başvurabileceklerini tekrar etti ve başvuru yapmaktan çekinen ihtiyaç sahiplerinin kendilerine mutlaka bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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