İsmail Emrah Karayel Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi

Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Güreş sporcuları ile bir araya geldi.

Sporcular ile sohbet eden Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sohbet sonrası pehlivanların gösterilerini izleyen Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel pehlivanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette düzenlenen malzeme dağıtım töreninde pehlivanlar malzemelerini Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel’den aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.