Kayserispor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı  

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ligin 23'üncü haftasında dün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1'lik sonuçla berabere kalan sarı kırmızılılar, ara vermeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına geçti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Alanyaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise çift kale maç oynadı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-02-04 15:55:16
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