Melikgazi'de 6 aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu

İlçede ihtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçiren Melikgazi Belediyesi 6 mahallede 6 Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu yapıyor.

Bahçelievler, Tınaztepe, Sakarya, Yeşilyurt, Esentepe ve Germir Mahallesi’nde olmak üzere sağlık tesislerinin inşaat ve proje çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her geçen gün hızla büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Belediye olarak ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Melikgazi ve diğer bölgelerimizde rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve geleceğimize hitap eden önemli tesisler yapılıyor. Bu kapsamda hayırseverlerimizle ilçemize güzel işler yapıyoruz. Çevre ve halk sağlığını çok önemsiyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlar insanımızı doğrudan etkilediği için çok önemlidir. Çok şükür ki, bugün geldiğimiz noktada artık dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen sağlık tesislerine sahibiz. Her yaş grubuna hizmet eden projeler üretiyoruz. Sağlıklı nesiller bizim önceliğimizdir. 6 aile sağlık merkezi ve 112 acil servis projemiz ile sağlığa destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretiyor doğru ve yerinde yatırım yapıyoruz. 2020 yılında birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Bu yılda hizmetlerimizin devamı gelecek. Kaliteli ve daha modern tesislerde hizmet verilebilmesi için sağlık merkezlerimizi ihtiyaç olan yerlerde yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

