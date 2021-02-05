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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarzalılar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı

İHA

Tomarzalılar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı

Tomarzalılar Vakfı tarafından Tomarza İlçesinde ikamet eden 93 ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kışlık giyecek verdi.
İstanbul’da faaliyet gösteren Tomarzalılar Vakfı geçtiğimiz günlerde Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçerek ilçede ikamet eden kimsesiz, öksüz ve annebabası boşanmış ihtiyaç sahibi çocukların belirlenerek bu çocukların yaşları, ayakkabı ve beden numaraları istenmişti.
Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tomarzalılar Vakfının isteği doğrultusunda bir çalışma yaparak Vakfın istemiş olduğu doğrultuda 93 Tomarzalı çocuğu belirleyerek istenilen bilgiler Tomarzalılar Vakfına iletildi.
Tomarzalılar Vakfı 93 öğrencinin tamamına kışlık giyecek ve ayakkabıyı Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gönderdi. Yardım paketleri ise kurum personeli tarafından çocuklara tek ulaştırarak teslim etti.

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