KTB Başkanı Bağlamış: “Kastamonu Belediye Başkanı gibi nezaketsiz bir üslup kullanmayacağım” “Kuru et iddiamı hala devam ettiriyorum” “Bütün canlı platformlarda tartışmaya açığız”

Son dönemde gündemde olan Kastamonu ve Kayseri Pastırması tartışması ile ilgili geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun sözlerine cevap veren Kayseri Ticaret Borsası(KTB) Başkanı Recep Bağlamış, “Kastamonu Belediye Başkanı gibi nezaketsiz bir üslup kullanmayacağım” dedi.

Galip Vidinlioğlu’nun ağır ithamlarda bulunduğunu söyleyen Başkan Recep Bağlamış, “Öncelikle Kastamonu Belediye Başkanımız muhtemelen pastırmanın nasıl yapıldığını ve kuru mu yaş mı etten oluştuğunu bilmiyordur. Biz de konuya hakim olduğumuz için açıklayalım istedik. Kayseri’de üretilen pastırma kesinlikle çiğ etten üretilmiyor. Üretim aşamasında öncelikle etin en değerli yerleri alınarak tuzlama aşaması oluyor ve daha sonra bu tuzun ve suyun artması için bir pres aşaması oluyor. Sonrasında da damlara asılarak, yaklaşık 1 ay zamanda kurutulmaya alınıyor. Zannedersem belediye başkanımız pastırma üretimini tamamen bilmiyor ve ağır da ithamlarda bulunuyor. Aslında bizim Kastamonu ile ilgili hiçbir zaman kötüleyici bir cümle kullanmadık, kullanmayız da. Sadece Kayseri Pastırmasının diğer illerde üretilenlerden daha lezzetli ve fazla üretildiği ifadesini kullanıyoruz ve Türkiye’de de Kayseri Pastırmasının rağbet gördüğünü ifade etmek istedik” dedi.

“Başkan gibi nezaketsiz bir üslup kullanmayacağım”

Bağlamış, Kayseri olarak yıkıcı değil yapıcı tarafta olduklarını ve Kastamonu Belediye Başkanı gibi nezaketsiz bir üslubu asla kullanmayacağını söyleyerek, “Başkanın bu konuşmasını ben nezaketsiz bir davranış olarak kabul ediyorum. Karşılığında da asla böyle bir cevap vermeyeceğim. Nezaketimizi ve üslubumuzu hep yapıcı taraftan kullanacağız. Biz Kayseri olarak konulara hiçbir zaman yıkıcı taraftan bakmayız ama kuru et ile ilgili iddiamı devam ettiriyorum. Kayseri’de pastırma üretiliyor, Kastamonu’da ise kuru et üretiliyor. Zannedersem üretmiş oldukları kuru eti pastırma diye atfetmişler. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden bu yana Kayseri Pastırması, Türkiye Cumhuriyeti’nde rağbet gören bir pastırma. Pastırma ile ilgili bilgi almak istiyorlarsa, mutlaka Kayseri’deki bir üreticiden veya bizlerden bilgi alarak, pastırmanın ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bütün canlı platformlarda tartışmaya açığız”

Galip Vidinlioğlu ile bütün canlı platformlarda tartışmaya açık olduğunu belirten Bağlamış, “Yerel medyamız ile dün bazı bağlantılar kurmuş ve üslubunu daha da düzeltmiş. Biz de bundan memnun olduk ziyadesiyle. Israrla söylüyoruz ki böyle bir üslupla karşısına geçmeyeceğiz ama her platformda karşısına çıkabiliriz ve tartışabiliriz. Yapıcı taraftan bakarak, Kayseri Pastırmasını anlatabiliriz. Canlı yayında tartışmanın daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Kastamonu ve Kayseri Pastırmasının nerelerde ayrıştığını, Kayseri Pastırmasının ne kadar doğal olduğunu, çiğ et olmadığını canlı platformda kendisine ifade ederiz” dedi.

“Anket yinelenirse daha çok oran alacağımızı düşünüyorum”

Pastırma üretimi ile Kastamonu ile bir iddiaları olmadığını söyleyen Recep Bağlamış, “Bizim hiçbir zaman biz pastırmanın yüzde 98’ini onlar da yüzde 2’sini üretiyor gibi bir cümlemiz olmadı. Sadece biz onların 10 katı üretim yaptığımızı ifade etmiştik. Yine ünlü gurme tarafından yapılan anket 117 bin kişi üzerinden oldu ama biz Kayseri olarak bunu yeterli bulmuyoruz. 83 milyon nüfusumuz var Türkiye’de ve 117 bin kişi ile yapılan anket çok sağlıklı bir anket değil. Ben gurmemizi yine davet ediyorum 3 milyon kişi üzerinden Kayseri ve Kastamonu’ya anket yapılsın. Burada da Kayseri’nin yüzde 75 başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

“Üretimleri arztalep doğrultusunda yapıyoruz”

Kayseri’de yapılan üretimlerin vatandaşın arz ve taleplerine göre yapıldığını söyleyen Bağlamış, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kastamonu Belediye Başkanı üretim noktasında da yine yanlış ifadede bulunmuş. Biz üretim yaparken, vatandaşlardan bize gelen arz ve talebe göre üretimimizi arttırıyoruz. Malumunuz her geçen yıl teknoloji de üretimi arttırıyor. Mevcut teknolojiden istifade ederek, doğal lezzetleri kaybetmeden Kayseri Pastırmasını üretiyoruz ve arz ve talebin çokluğuna göre üretimimizi arttırıyoruz.”

