Büyükşehir'de Tramvay imzaları atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak 5.5 kilometrelik Talas Mevlana MahallesiFurkan Doğan arası tramvay hattı yapım sözleşmesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile yüklenici firma yöneticileri tarafından imzalandı. Başkan Büyükkılıç, 15 milyon 142 bin 577 Euro bedelli projenin yapım süresinin 3 yıldan 2 yıla çekildiğinin müjdesini de vererek, “Cenabı Allah mahcup etmesin. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte tramvay hattımız 48 kilometreye uzanacak” dedi.

Başkanlık makamında düzenlenen imza programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Dilekçe Komisyonu Başkanvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve yüklenici firmalar GÜLERMAK Genel Müdürü Alper Uzman ile YDA Teknik Müdürü Özcan Çakmak katıldı.

BÜYÜKKILIÇ: 2 YIL İÇERİSİNDE HATTIMIZ HAYATA GEÇMİŞ OLACAK

Başkan Büyükkılıç, yüklenici firma yöneticileri ile birlikte yapım sözleşmesine imza attıktan sonra, tramvay hattının hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

“Hatırlanacağı üzere 30 Aralık’ta 5.5 kilometrelik tramvay hattı ile ilgili ihalemizi yapmıştık. O ihale gerçekleşmiş durumda, imzalar atıldı. Projenin yapım süresi 36 ay olarak ön görülüyor ama inşallah 2 sene içerisinde hattımız hayata geçmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Cenabı Allah mahcup etmesin. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte tramvay hattımız 48 kilometreye uzanacak. Ayrıca Şehit Furkan Doğan Yurdu’muzun orada tramvay ile araçların kesiştiği yerde katlı kavşağımızın çalışmaları da sürüyor. O da yaklaşık 78 ay içerisinde tamamlanacak”

YALÇIN: TAM İSABETLİ YATIRIM

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da “Kayseri rahat yaşanabilir şehirdi, bu proje ile daha da rahat yaşanabilir hale geliyor, tüm ekibinizi tebrik ediyoruz” derken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “En isabetli kararlardan birisi bu. 80 bin nüfusla Kayseri’nin en yoğun mahallesi Mevlana Mahallesiydi. Memduh başkanımızın tespiti ile bu projenin yapılıyor olması tam isabetli bir yatırımdır. Allah utandırmasın” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KONFORLU VE RAHAT ULAŞIM

Bu projenin tamamlanması ile özellikle Erciyes Üniversitesi öğrencileri için önemli ölçüde yerleşim yerlerinden biri olan Talas Anayurt bölgesinin raylı sistem ile üniversiteye bağlanması hedefleniyor. Bu sayede üniversiteye erişim sağlayan kesimin rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmeleri amaçlanıyor. Raylı sistem devreye girmesi ile birlikte otobüs güzergahlarının planlanması sonucunda her iki toplu ulaşımın entegre çalışması ile Anayurt bölgelerinden üniversite içine gelecek karayolu araçlarının azalması sağlanacak. Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile bağlantılı olacak şekilde Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu ve deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dahil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılacak.

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