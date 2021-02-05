TOKİ'ye 2 yeni bağlantı yolu

Melikgazi'nin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesinde 2 ayrı bağlantı yolu çalışması yapıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TOKİ Demokrasi Mahallesi Gül Caddesinden, Kadir Has Bulvarı’na iki ayrı bağlantı yolu yapıyoruz. 200 tona yakın dolgu malzeme sererek çalışmalara başladık. Yeni bağlantı yollarımız ile seri ulaşım ve konforu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Melikgazi’de önemli cadde ve bulvarlarda yenileme çalışması yaparken bir yandan da yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. İhtiyaçları hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman olduğu gibi katkı sağlayacağız. Amacımız Kayseri’mizin daha yaşanabilir, daha planlı, daha imarlı yollarla donatılmasını sağlamak. Kısa zamanda çalışmalarının birçoğunu tamamlayıp vatandaşlarımızı ulaşım noktasında rahat ettireceğiz. Hayırlı olsun.” dedi.

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