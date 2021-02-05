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Terör örgütü El Nusra üyesine 7 yıl 9 ay hapis cezası

İHA

Terör örgütü El Nusra üyesine 7 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri’de terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yabancı uyruklu şahsa 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık A.B.E. ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada kendini savunan A.B.E., “Ben El Nusra terör örgütünü, Özgür Suriye Ordusu sanıyordum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Çünkü Suriye’de bu tarz şeyler suç değil. 2 tane çocuğum var ve eşim hamile. Beratımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme yapılan yargılama sonucu, sanık A.B.E. 'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezasına vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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