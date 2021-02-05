Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Video konferans yönetimiyle yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda koronavirüs salgınının giderilmesi için alınan önlemler ve bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kayseri’de salgının başından beri dayanışma ve uyum içerisinde pandemi sürecinin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların rehavete kapılmadan bu süreci devam ettirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri almaya ve çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan toplantıda, İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile pandemi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak, mücadelede kararlılık mesajı verildi.

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