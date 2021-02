Kayseri polisi yaşlı kadının yüzünü güldürdü Kayseri'de yaşlı kadının 500 TL'sini gasp eden 2 kişi yakalandı, kadına maaşı teslim edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadının 500 TL maaşını gasp ettikten sonra kaçan 2 kişi, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, 500 TL'yi yaşlı kadına teslim ederek yüzünü güldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde 82 yaşındaki A.T. 500 TL olan yaşlılık aylığını çektikten sonra çantasına koyarak evine gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada M.K. ve A.T. yaşlı kadını takip ederek kimsenin olmadığı bir yerde çantasını gasp etti. Olayın ardından şüpheli şahıslar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri de çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa süre içerisinde M.K. ve A.T.'yi yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, polis ekipleri de gasp edilen 500 TL'yi A.T.'nin evine götürerek teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden A.T. de, duygusal anlar yaşadı.

