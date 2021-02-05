Kayseri´de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, 82 yaşındaki A.T´nin içinde 500 TL olan çantasını kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi´nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, A.T. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada 2 kişi, içinde 500 TL bulunan çantayı kapkaççılar tarafından alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olayını M.K. ve A.T´nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.K. ve A.T´yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, içinde 500 TL bulunan çanta ise, yaşlı kadına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-02-05 20:26:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.