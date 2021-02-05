Kayseri´de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, 82 yaşındaki A.T´nin içinde 500 TL olan çantasını kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.
Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi´nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, A.T. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada 2 kişi, içinde 500 TL bulunan çantayı kapkaççılar tarafından alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olayını M.K. ve A.T´nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.K. ve A.T´yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, içinde 500 TL bulunan çanta ise, yaşlı kadına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-02-05 20:26:22
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