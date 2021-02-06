Erciyes’te sömestir yoğunluğu devam ediyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te sömestir tatilinin son haftasında yoğunluk yaşandı.

Erciyes’te, charter seferler ile yurtdışından gelen yabancı turistlerin yanı sıra, sömestir tatilinde de yerli turistler ile beraber yoğunluk yaşandı. Kayak pistlerinin dolduğu Erciyes’te yaşanan yoğunlukta, havadan görüntülendi.

Adana’dan Erciyes’e gelen Murat Doğrul, “Sömestir dolayısıyla buraya geldik. Hem çocukları eğlendirmek istedik hem de kendimize de değişiklik olmasını istedik. Erciyes genel olarak çok güzel. Bu sene biraz kar yağışı düşük geldi ama inşallah bundan sonra yağar. Alınan tedbirleri de beğendik” dedi.

Ankara’dan gelen Umut Uzun da, “Erciyes beklediğimizden biraz daha kalabalık ama kışın da gelecek çok bir yer olmadığı için buraya geldik. Burada tedbirlere uyanda var, uymayanda var ama biz elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yine Ankara’dan gelen Semih Odabaşı ise, “Arkadaşımla beraber hafta sonu tatili yapmak için geldik. Şuan Erciyes’te her şey güzel gidiyor. Korona virüsten çekiniyorduk ama gördüğümüz kadarıyla burada herkes dikkat ediyor" dedi.

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