(Özel) Londra Borsası’nda çiftçi emeği Türkiye’de ilk; Kayseri Şeker Londra Borsası’nda şeker ihraç edecek

Türkiye’nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünü Kayseri Şeker Fabrikası, Londra Borsası’nda şeker ihraç edecek. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, “Londra Borsası’nda şeker satışı ilk defa gerçekleşecek” dedi.

Bünyesindeki 3 fabrikayla Türkiye’nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kayseri Şeker, Londra Borsası’nda açılıyor. C şekeri üretiminden 400 bin ton şeker üretimi yapacak olan fabrika, Londra Borsası’nda Türkiye’de ilk olarak şeker ihraç edecek.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in Londra Borsası’nda şeker ihraç edileceğinin müjdesini vererek, “Şeker fazla üretildiyse zarar olarak görmemek lazım. Bunu biz yurtdışına ihraç etmek durumundayız. Bu yurtdışına ihraç edilmesi gereken bir şekerdir. Sadece dahilinde işleme rejimi çerçevesinde denetim yapan kuruluşlar bu şekerden alıp onu kullanabilirler. Bu çerçevede Tarım Bakanlığı bir karar oluşturdu. Bu sene bizim dışımızda da C şekeri üretimi gerçekleşti. Bu üretimin toplam 400 bin ton olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerin, bu 400 bin ton olan C şekerinin yarısını yurt dışına ihraç edebilir şeklinde bir karar alındı. Yarısını da dahili işleme rejimi kapsamında üretim yapanlara satılmak üzere muhafaza gerekiyor. Biz bir taraftan yurt dışına satmaya başladık. Bu konuda önemli gelişmeleri de sağlıyoruz. Ortadoğu ülkeleri, Azerbaycan, Afrika ülkelerine pazarlıyoruz. Bu arada bir sürprizde yapmak üzereyiz. Londra Borsası’nda da biz Kayseri Şeker olarak satış yapma konusunda adımlar attık. Yakın bir zaman içerisinde de orada da şekeri satmaya başlayacağız. Türkiye’de belki ilk gerçekleşecek. Londra Borsası’nda şeker satışı ilk defa gerçekleşmiş olacak. Bunun da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Artık Kayseri Şeker’in varlığı dünyada biliniyor. Ürünün de dünyada tanılıyor ve isteniliyor olması önemli bir adımdır diye düşünüyoruz. 100 bin ton şekerde bu şekilde değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

