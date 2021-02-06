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(Özel) Şehidin ismi ana ocağına verildi 1995 yılında şehit olan Kayserili Üsteğmen Nevzat Altuntaş'ın ismi annesinin yaşadığı apartmana verildi

İHA

(Özel) Şehidin ismi ana ocağına verildi 1995 yılında şehit olan Kayserili Üsteğmen Nevzat Altuntaş'ın ismi annesinin yaşadığı apartmana verildi

1995 yılında Tunceli'de şehit olan Üsteğmen Nevzat Altuntaş'ın ismi, Kayseri'de annesinin yaşadığı aparmana verildi.
6 Şubat 1995 yılında Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Nevzat Altuntaş'ın ismi, annesi Medine Altuntaş'ın Kocasinan ilçesinde bulunan yaşadığı apartmana verildi. Bina sakinlerinin oluşturduğu şehit köşesi de, düzenlenen tören ile Kayseri protokolünün katılımı ile açıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Allah onlardan ve ailelerinden razı olsun. Her zaman ifade ediyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Vefat eden gazilerimizi de rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Millet olarak kahramanlarımızı kalbimizin en müstesna yerine yerleştirdik. Bu kahramanlıkları gelecek kuşaklara da aktarma adına bizlere düşen görevler var. Şehitlerimizin adını yaşatmak zorundayız. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Bütün kurumlarımızla ve bütün görevlilerimizle birlikte herkes şehit ailelerimizin emrindedir. Ailelerimizin bir isteği ve bir arzusu olduğu zaman yerine getirmek için hazır vaziyetteyiz. Telefonlarımız açık. Bütün şehit ailelerimizde ve gazilerimizde telefonlarımız var. 24 saat bizleri arayabilirler. Çünkü onların yaptığı fedakarlık karşısında biz ne yaparsak yapalım bunun bir karşılığının da olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından kurdele kesildi ve şehit köşesi açıldı. Törene Vali Günaydın'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, şehidin yakınları ve bina sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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